Україна відповість дзеркально: Зеленський озвучив рішення щодо Великоднього перемир'я

Україна відповість дзеркально: Зеленський озвучив рішення щодо Великоднього перемир'я
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дзеркальних кроків у відповідь на оголошене Росією Великоднє перемир’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Володимира Зеленського.

Реакція Зеленського

Зеленський наголосив, що Україна неодноразово пропонувала припинення вогню на час Великодніх свят і тепер діятиме відповідно.

"Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", – заявив президент.

Раніше Кремль оголосив, що володимир путін наказав зупинити бойові дії на всіх напрямках з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня - у зв’язку з православним Великоднем.

Своєму міністру оборони та начальнику генштабу він уже віддав відповідні розпорядження.

Нагадаємо, наприкінці березня Володимир Зеленський заявляв про готовність Києва до великоднього перемир’я з Росією. На його думку, навіть дво- чи триденна пауза в бойових діях не дасть змоги ворогу посилити свої позиції, тож на фронті це ніяк не позначиться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, Великоднє перемир’я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
$500 тисяч доларів готівки і нерухомість родини: що задекларував заступник начальника поліції Волині
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна відповість дзеркально: Зеленський озвучив рішення щодо Великоднього перемир'я
Сьогодні, 11:36
У Луцьку чоловіка наздогнали у під'їзді та силоміць «мобілізували»: як прокоментували ситуацію у ТЦК
Сьогодні, 11:05
Як підвищити врожайність без перевитрат: роль правильно підібраних добрив
Сьогодні, 11:03
Посланець путіна прибув до США на переговори, – Reuters
Сьогодні, 10:46
Вартість проїзду у маршрутках хочуть підняти до 24 гривень: у Луцьку розпочалося громадське обговорення
Сьогодні, 10:10
Медіа
відео
1/8