Посланець путіна прибув до США на переговори, – Reuters

Кирило Дмитрієв наразі перебуває у Штатах і обговорює з членами адміністрації президента США Дональда Трампа мирну угоди щодо України та економічну співпрацю між США та Росією.



Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела, пише



"Спеціальний посланець правителя Росії володимира путіна Кирило Дмитрієв зараз перебуває в США та зустрічається з членами адміністрації президента США Дональда Трампа для обговорення мирної угоди щодо України та економічної співпраці між США та Росією", - йдеться в повідомленні.



Reuters зазначає, що візит Дмитрієва відбувається перед рішенням США щодо продовження терміну послаблення санкцій на російську нафту, термін дії яких закінчується 11 квітня, і це питання також може бути на порядку денному.



Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудеться тристороння зустріч за участю США щодо припинення розв'язаної РФ війни проти України, але формат її ще остаточно не визначений.



4 квітня глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що очікує на візит американської делегації до Києва після Великодня.



Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у ніч на 12 березня повідомив про зустріч з російською делегацією на чолі з посланцем правителя Росії володимира путіна Кирилом Дмитрієвим.



Напередодні Віткофф висловив сподівання, що перемовинах навколо врегулювання війни РФ проти України настає переломний момент.



Наприкінці березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна серйозно ставиться до мирних переговорів з РФ, і буде краще, якщо перемовини з російською стороною вестимуться на рівні лідерів країн.



Також Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і розповів про комунікацію з американською стороною та поточний стан мирних переговорів.



Сполучені Штати на 30 днів скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які транспортуються танкерами в морі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними агентства Reuters, посланець правителя Росіїнаразі перебуває у Штатах і обговорює з членами адміністрації президента СШАмирну угоди щодо України та економічну співпрацю між США та Росією.Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела, пише Українська правда "Спеціальний посланець правителя РосіїКирило Дмитрієв зараз перебуває в США та зустрічається з членами адміністрації президента США Дональда Трампа для обговорення мирної угоди щодо України та економічної співпраці між США та Росією", - йдеться в повідомленні.Reuters зазначає, що візит Дмитрієва відбувається перед рішенням США щодо продовження терміну послаблення санкцій на російську нафту, термін дії яких закінчується 11 квітня, і це питання також може бути на порядку денному.Президентзаявив, що найближчим часом відбудеться тристороння зустріч за участю США щодо припинення розв'язаної РФ війни проти України, але формат її ще остаточно не визначений.4 квітня глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що очікує на візит американської делегації до Києва після Великодня.Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у ніч на 12 березня повідомив про зустріч з російською делегацією на чолі з посланцем правителя Росії володимира путіна Кирилом Дмитрієвим.Напередодні Віткофф висловив сподівання, що перемовинах навколо врегулювання війни РФ проти України настає переломний момент.Наприкінці березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна серйозно ставиться до мирних переговорів з РФ, і буде краще, якщо перемовини з російською стороною вестимуться на рівні лідерів країн.Також Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і розповів про комунікацію з американською стороною та поточний стан мирних переговорів.Сполучені Штати на 30 днів скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які транспортуються танкерами в морі.

