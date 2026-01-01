Збитки - майже 2 мільйони: на Волині директору навчального закладу та підприємцю оголосили підозру
Сьогодні, 09:43
Збитки на майже 1,9 млн грн - директорам закладу професійної освіти та приватного підприємства на Волині повідомлено про підозру.
Про це повідомили в прокуратурі області.
Вступивши у злочинну змову, реалізували незаконну оборудку та завдали навчальному закладу збитків на майже 1,9 мільйона гривень.
У таких діях підозрюють директора одного із закладів професійної освіти на Волині та директора приватного підприємства.
Встановлено, що між закладом освіти та суб'єктом господарювання у 2022 та 2023 році було укладено договори про постачання теплової енергії.
При цьому спільники заклали в них умови, за якими заклад платив за товар за завищеною ціною, окрім того, безпідставно оплачуючи послуги із транспортування теплової енергії.
Через незаконні дії посадовців упродовж 2022-2023 років заклад освіти переплатив за теплову енергію майже 1,9 мільйона гривень.
Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
Суд обрав директору закладу освіти запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а директору підприємства – у вигляді особистого зобов'язання. Прокурори оскаржують ці рішення, наполягаючи на взятті підозрюваних під варту.
Зауважимо, що у березні 2026 року директору закладу освіти повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину, яким у 2024-2025 роках завдано збитків на 1,3 мільйона гривень.
Про це повідомили в прокуратурі області.
Вступивши у злочинну змову, реалізували незаконну оборудку та завдали навчальному закладу збитків на майже 1,9 мільйона гривень.
У таких діях підозрюють директора одного із закладів професійної освіти на Волині та директора приватного підприємства.
Встановлено, що між закладом освіти та суб'єктом господарювання у 2022 та 2023 році було укладено договори про постачання теплової енергії.
При цьому спільники заклали в них умови, за якими заклад платив за товар за завищеною ціною, окрім того, безпідставно оплачуючи послуги із транспортування теплової енергії.
Через незаконні дії посадовців упродовж 2022-2023 років заклад освіти переплатив за теплову енергію майже 1,9 мільйона гривень.
Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
Суд обрав директору закладу освіти запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а директору підприємства – у вигляді особистого зобов'язання. Прокурори оскаржують ці рішення, наполягаючи на взятті підозрюваних під варту.
Зауважимо, що у березні 2026 року директору закладу освіти повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину, яким у 2024-2025 роках завдано збитків на 1,3 мільйона гривень.
