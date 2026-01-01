Збитки - майже 2 мільйони: на Волині директору навчального закладу та підприємцю оголосили підозру

Збитки на майже 1,9 млн грн - директорам закладу професійної освіти та приватного підприємства на Волині повідомлено про підозру.Про це повідомили в прокуратурі області.Вступивши у злочинну змову, реалізували незаконну оборудку та завдали навчальному закладу збитків на майже 1,9 мільйона гривень.У таких діях підозрюють директора одного із закладів професійної освіти на Волині та директора приватного підприємства.Встановлено, що між закладом освіти та суб'єктом господарювання у 2022 та 2023 році було укладено договори про постачання теплової енергії.При цьому спільники заклали в них умови, за якими заклад платив за товар за завищеною ціною, окрім того, безпідставно оплачуючи послуги із транспортування теплової енергії.Через незаконні дії посадовців упродовж 2022-2023 років заклад освіти переплатив за теплову енергію майже 1,9 мільйона гривень.Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.Суд обрав директору закладу освіти запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а директору підприємства – у вигляді особистого зобов'язання. Прокурори оскаржують ці рішення, наполягаючи на взятті підозрюваних під варту.Зауважимо, що у березні 2026 року директору закладу освіти повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину, яким у 2024-2025 роках завдано збитків на 1,3 мільйона гривень.