У Луцьку спіймали 18-річну керманичку BMW без водійських прав

У місті Луцьку інспектори роти ТОР зупинили керманичку автомобіля BMW за порушення ПДР.Про це повідомляють у патрульній поліції.Під час перевірки документів поліцейські встановили, що 18-річна водійка не має права керування транспортними засобами, оскільки ніколи не отримувала посвідчення водія.Тож патрульні відсторонили громадянку від керування та склали на неї адміністративні матеріали за:ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків);ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.Як відомо:За керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування особі, яка не має права керування таким транспортним засобом передбачена відповідальність за ч.2 ст.126 КУпАП, де штраф складає 3400 грн.За повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права, передбачена відповідальність за ч.5 ст.126 ,де відповідальність передбачає штраф у розмірі 40 800 грн з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років чи без такого.