Україна днями отримала нову партію ракет для Patriot





Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, пише



Він зазначив, що Україна продовжує роботу, аби забезпечення озброєнням продовжувалося.



“Станом на зараз ракети для «петріотів» партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була”, – сказав він.



Нещодавно президент казав, що Україна почала готуватися до можливих збоїв у постачанні іноземного озброєння ще в 2023. Країна почала серйозно нарощувати виготовлення дронів, щоб зменшити залежність від артилерії. Але створення власної антибалістичної ракети залишається найскладнішим.

