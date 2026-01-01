Вартість проїзду у маршрутках хочуть підняти до 24 гривень: у Луцьку розпочалося громадське обговорення





Про це пише



8 квітня на сайті міської ради оприлюднили проєкт рішення виконавчого комітету «Про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах у звичайному режимі руху». Разом із документом опублікували аналіз регуляторного впливу, М-тест малого підприємництва та розрахунки витрат для перевізників.



Нагадаємо, вартість проїзду в місті планують підняти до 24 гривень. Такий тариф у департаменті економічної політики обґрунтовують розрахунками перевізників і порівнянням із містами, подібними до Луцька за розміром і пасажиропотоком.



Як долучитися до обговорення



Пропозиції та зауваження приймають до 8 травня 2026 року:



у письмовій формі — до департаменту економічної політики Луцької міської ради (вул. Богдана Хмельницького, 19);



електронною поштою:



через платформу електронної демократії.



До обговорення можуть долучитися як жителі громади, так і представники бізнесу та громадських об’єднань.



Обговорення триватиме протягом місяця. Якщо після нього запропонований тариф змінять, процедуру доведеться розпочати повторно. Остаточне рішення ухвалюватиме виконавчий комітет після завершення всіх регуляторних етапів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

