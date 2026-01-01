На пункті пропуску «Устилуг – Зосін» завершується ремонт. ФОТО
Сьогодні, 07:32
На волинському міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг – Зосін» завершується поточний ремонт.
Про це повідомили у Службі відновлення у Волинській області.
В.о. начальника Служби відновлення у Волинській області Олег Кравцов, його заступники Станіслав Колеуш та Ірина Боброва спільно із т.в.о. голови Волинської ОВА Романом Романюком здійснили робочу поїздку на міжнародний автомобільний пункт пропуску «Устилуг – Зосін». Оглянули його стан та хід поточного ремонту, що тут проводиться.
Основні роботи, що виконуються для оновлення інфраструктури цього пункту пропуску: заміна електрообладнання та їх мереж, фасадів і даху адмінприміщення, ганків, дорожнього й тротуарного покриття, водогону, модульних будинків, влаштування легкозбірних навісів.
Станом на сьогодні виконано близько 90% запланованих робіт. Завершення всього комплексу очікується до кінця травня поточного року.
Окрему увагу під час візиту приділили питанням безпеки, зокрема стану укриття та необхідності його приведення у відповідність до вимог.
"Модернізація пункту пропуску «Устилуг – Зосін» має важливе значення для покращення умов перетину українсько-польського кордону, розвитку логістики та створення комфортних умов для громадян, перевізників, а також роботи прикордонників і митників", - йдеться у дописі.
Про це повідомили у Службі відновлення у Волинській області.
В.о. начальника Служби відновлення у Волинській області Олег Кравцов, його заступники Станіслав Колеуш та Ірина Боброва спільно із т.в.о. голови Волинської ОВА Романом Романюком здійснили робочу поїздку на міжнародний автомобільний пункт пропуску «Устилуг – Зосін». Оглянули його стан та хід поточного ремонту, що тут проводиться.
Основні роботи, що виконуються для оновлення інфраструктури цього пункту пропуску: заміна електрообладнання та їх мереж, фасадів і даху адмінприміщення, ганків, дорожнього й тротуарного покриття, водогону, модульних будинків, влаштування легкозбірних навісів.
Станом на сьогодні виконано близько 90% запланованих робіт. Завершення всього комплексу очікується до кінця травня поточного року.
Окрему увагу під час візиту приділили питанням безпеки, зокрема стану укриття та необхідності його приведення у відповідність до вимог.
"Модернізація пункту пропуску «Устилуг – Зосін» має важливе значення для покращення умов перетину українсько-польського кордону, розвитку логістики та створення комфортних умов для громадян, перевізників, а також роботи прикордонників і митників", - йдеться у дописі.
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку спіймали 18-річну керманичку BMW без водійських прав
Сьогодні, 08:25
На пункті пропуску «Устилуг – Зосін» завершується ремонт. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Путін заявив про нібито «великоднє перемир'я»
Сьогодні, 03:41