На пункті пропуску «Устилуг – Зосін» завершується ремонт. ФОТО

На волинському міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг – Зосін» завершується поточний ремонт.Про це повідомили у Службі відновлення у Волинській області.В.о. начальника Служби відновлення у Волинській області, його заступникитаспільно із т.в.о. голови Волинської ОВАздійснили робочу поїздку на міжнародний автомобільний пункт пропуску «Устилуг – Зосін». Оглянули його стан та хід поточного ремонту, що тут проводиться.Основні роботи, що виконуються для оновлення інфраструктури цього пункту пропуску: заміна електрообладнання та їх мереж, фасадів і даху адмінприміщення, ганків, дорожнього й тротуарного покриття, водогону, модульних будинків, влаштування легкозбірних навісів.Станом на сьогодні виконано близько 90% запланованих робіт. Завершення всього комплексу очікується до кінця травня поточного року.Окрему увагу під час візиту приділили питанням безпеки, зокрема стану укриття та необхідності його приведення у відповідність до вимог."Модернізація пункту пропуску «Устилуг – Зосін» має важливе значення для покращення умов перетину українсько-польського кордону, розвитку логістики та створення комфортних умов для громадян, перевізників, а також роботи прикордонників і митників", - йдеться у дописі.