Путін заявив про нібито «великоднє перемир'я»





За повідомленням російської сторони, режим припинення вогню має діяти з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня. Водночас російським військам наказано залишатися у повній бойовій готовності - "на випадок порушень", - пише



У Кремлі також закликали Україну приєднатися до цієї ініціативи, однак не уточнили, чи поширюється "перемир'я" на ракетні удари, атаки дронів та інші види бойових дій.



Водночас раніше, 30 березня, президент Володимир Зеленський пропонував запровадити припинення вогню на період великодніх свят. Україна передала таку ініціативу Росії через міжнародних партнерів і заявляла про готовність дотримуватися режиму тиші за взаємних умов.



Попри це, чіткої підтримки з боку Москви не було, а пропозиція залишалася без відповіді або отримувала розмиту реакцію.

