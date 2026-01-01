На Волині зустріли звільненого з полону воїна Олександра Ковбасюка

9 квітня у селі Оконськ Маневицької громади зустріли звільненого з російського полону 50-річного військовослужбовця Олександра Ковбасюка.Як розповіла сестра захисника Наталія Шишко, у полоні волинянин був 19 місяців. Олександр Ковбасюк служив у 47 окремій механізованій бригадій "Маґура" з березня 2024 року, - повідомляє "Суспільне"."Був на Покровському напрямку. 1 серпня 2024 року я ще з ним розмовляла, вночі він якраз вийшов з позиції, йшов до хати і мав скинути мені номер командира. Через 10 хвилин його набираю — він був уже не на зв’язку, — пригадує жінка.4 серпня сестрі принесли сповіщення про те, що брат безвісти зниклий. А через кілька днів в одній з груп Наталія Шишко побачила відео, що Олександр Ковбасюк перебуває у полоні."Я билася, шукала скрізь. Дякую Богу на колінах. Я його дочекалася, як тяжко мені не було. Брат радий, що вже вдома. Але йому треба ламати ногу в трьох місцях. Бо її прострелили росіяни, в тюрмі склали неправильно", — каже Наталія Грицюк.Олександр Ковбасюк повернувся з російського полону 6 березня 2026 року. Чоловік — вдівець, є доросла донька та ще один брат, який під час служби в ЗСУ отримав важке поранення.Загалом 6 березня з російського полону повернули 300 військовослужбовців і кількох цивільних. Серед тих, хто сьогодні повернувся, є бійці ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники.У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважили, що цей обмін став другим і завершальним етапом обміну полоненими між Україною та РФ зідно досягнутих домовленостей між сторонами на перемовинах у Женеві.