Коли і де на Волині відключатимуть світло 10 квітня
09 квітня, 23:44
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 10 квітня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
10:00-11:00
20:30-24:00
підчерга 1.2:
10:00-13:30
підчерга 2.1:
10:00-13:30
підчерга 2.2:
10:00-11:00
18:00-20:30
підчерга 3.1:
06:00-10:00
підчерга 3.2:
06:00-10:00
підчерга 4.1:
06:30-10:00
підчерга 4.2:
06:30-10:00
підчерга 5.1:
03:00-06:30
17:00-20:00
підчерга 5.2:
03:00-06:30
17:00-20:00
підчерга 6.1:
00:00-03:00
13:30-17:00
підчерга 6.2:
00:00-03:00
13:30-17:00
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
