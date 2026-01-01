Магнітні бурі 10 квітня: очікується підвищена геомагнітна активність
Сьогодні, 22:00
10 квітня 2026 року очікується підвищена геомагнітна активність. Найвища ймовірність відчутних збурень припадає на першу половину доби.
Якщо 9 квітня, рівень сонячної активності залишався у межах норми. То вже у п’ятницю, 10 квітня, Землю накриє магнітна буря «червоного» рівня.
За прогнозами Британської геологічної служби, вже 10 квітня геомагнітна активність зросте через вплив корональної діри на Сонці.
Це спричинить підвищення активності геомагнітного поля до рівня магнітної бурі G1, яка триватиме 10 і 11 квітня. К-індекс матиме позначку 5 і таким чином досягне «червоного рівня».
На періоди таких геомагнітних коливань організм може реагувати специфічними симптомами:
сильний головний біль або мігрень
різкі стрибки артеріального тиску
почуття надмірної втоми та апатія
порушення сну (безсоння або навпаки — сонливість)
дратівливість та емоційна нестабільність
запаморочення та нудота
тахікардія (прискорене серцебиття)
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду
Передивитися щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю
