У Луцьку відбудеться благодійний забіг на честь воїна «Края» та на підтримку бригади «Любарт»
Сьогодні, 21:13
25 квітня у Луцьку відбудеться подія, що об'єднує місто навколо великої мети — благодійний забіг «КРАЙ Х ІВЕНЦІЯ». Головним організатором заходу виступає івент-агенція «IVENCIA», для того, щоб вшанувати пам’ять загиблого захисника на позивний «Край» - Трофимука Михайла Романовича, який загинув на фронті 1 грудня 2025 року в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.
Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили організатори.
Мета ініціативи — збір коштів на потреби 20-ої бригади спеціального призначення «Любарт» та фінансування видання книги в пам'ять про Героя на позивний «Край». Команда «IVENCIA» запрошує кожного мешканця та гостя міста стати частиною цієї спільноти пам'яті.
Коли: 25 квітня 2026 року.
Початок: 10:00
Де: м. Луцьк, Головний вхід у Центральний парк ім. Лесі Українки (біля Променаду)
Програма заходу передбачає активності як для професійних атлетів, так і для початківців:
Забіг: три дистанції
«Аматори» (1–1.5 км алеями парку);
«PRO» (5–6 км центральними вулицями міста);
Дитячий забіг: весела пробіжка парком під керівництвом тренерів зі спортивного клубу «Герць».
Ярмарок: виставка-продаж від ветеранського бізнесу.
Благодійність: збір коштів на потреби 20-ої бригади «Любарт» та фінансування друку пам'ятної книги про Героя.
Культурна частина: концертна програма, лотерея та розіграш подарунків серед учасників.
Кожен, хто бере учать у забігу автоматично стає учасником благодійної лотереї. Для участі необхідно пройти попередню реєстрацію за посиланням. Участь у забігу здійснюється за вільний донат.
Пам’ятаймо ціну нашої свободи та підтримуймо тих, хто нас захищає. Разом ми — сила!
