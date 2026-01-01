У Луцьку відбудеться благодійний забіг на честь воїна «Края» та на підтримку бригади «Любарт»

Трофимука Михайла Романовича, який загинув на фронті 1 грудня 2025 року в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.



Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили організатори.



Мета ініціативи — збір коштів на потреби 20-ої бригади спеціального призначення «Любарт» та фінансування видання книги в пам'ять про Героя на позивний «Край». Команда «IVENCIA» запрошує кожного мешканця та гостя міста стати частиною цієї спільноти пам'яті.



Коли: 25 квітня 2026 року.

Початок: 10:00

Де: м. Луцьк, Головний вхід у Центральний парк ім. Лесі Українки (біля Променаду)



Що готує «IVENCIA» для учасників?

Програма заходу передбачає активності як для професійних атлетів, так і для початківців:



Забіг: три дистанції

«Аматори» (1–1.5 км алеями парку);

«PRO» (5–6 км центральними вулицями міста);

Дитячий забіг: весела пробіжка парком під керівництвом тренерів зі спортивного клубу «Герць».

Ярмарок: виставка-продаж від ветеранського бізнесу.



Благодійність: збір коштів на потреби 20-ої бригади «Любарт» та фінансування друку пам'ятної книги про Героя.



Культурна частина: концертна програма, лотерея та розіграш подарунків серед учасників.



Як долучитися?

Кожен, хто бере учать у забігу автоматично стає учасником благодійної лотереї. Для участі необхідно



Пам’ятаймо ціну нашої свободи та підтримуймо тих, хто нас захищає. Разом ми — сила!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 квітня у Луцьку відбудеться подія, що об'єднує місто навколо великої мети — благодійний забіг «КРАЙ Х ІВЕНЦІЯ». Головним організатором заходу виступає івент-агенція «IVENCIA», для того, щоб вшанувати пам’ять загиблого захисника на позивний «Край» -, який загинув на фронті 1 грудня 2025 року в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили організатори.— збір коштів на потреби 20-ої бригади спеціального призначення «Любарт» та фінансування видання книги в пам'ять про Героя на позивний «Край». Команда «IVENCIA» запрошує кожного мешканця та гостя міста стати частиною цієї спільноти пам'яті.25 квітня 2026 року.10:00м. Луцьк, Головний вхід у Центральний парк ім. Лесі Українки (біля Променаду)Програма заходу передбачає активності як для професійних атлетів, так і для початківців:: виставка-продаж від ветеранського бізнесу.: збір коштів на потреби 20-ої бригади «Любарт» та фінансування друку пам'ятної книги про Героя.: концертна програма, лотерея та розіграш подарунків серед учасників.Кожен, хто бере учать у забігу автоматично стає учасником благодійної лотереї. Для участі необхідно пройти попередню реєстрацію за посиланням . Участь у забігу здійснюється за вільний донат.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію