У Луцьку відбудеться благодійний забіг на честь воїна «Края» та на підтримку бригади «Любарт»

25 квітня у Луцьку відбудеться подія, що об'єднує місто навколо великої мети — благодійний забіг «КРАЙ Х ІВЕНЦІЯ». Головним організатором заходу виступає івент-агенція «IVENCIA», для того, щоб вшанувати пам’ять загиблого захисника на позивний «Край» - Трофимука Михайла Романовича, який загинув на фронті 1 грудня 2025 року в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.

Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили організатори.

Мета ініціативи — збір коштів на потреби 20-ої бригади спеціального призначення «Любарт» та фінансування видання книги в пам'ять про Героя на позивний «Край». Команда «IVENCIA» запрошує кожного мешканця та гостя міста стати частиною цієї спільноти пам'яті.

Коли: 25 квітня 2026 року.
Початок: 10:00
Де: м. Луцьк, Головний вхід у Центральний парк ім. Лесі Українки (біля Променаду)

Що готує «IVENCIA» для учасників?


Програма заходу передбачає активності як для професійних атлетів, так і для початківців:

Забіг: три дистанції
  • «Аматори» (1–1.5 км алеями парку);

  • «PRO» (5–6 км центральними вулицями міста);

  • Дитячий забіг: весела пробіжка парком під керівництвом тренерів зі спортивного клубу «Герць».

    • Ярмарок: виставка-продаж від ветеранського бізнесу.

    Благодійність: збір коштів на потреби 20-ої бригади «Любарт» та фінансування друку пам'ятної книги про Героя.

    Культурна частина: концертна програма, лотерея та розіграш подарунків серед учасників.

    Як долучитися?


    Кожен, хто бере учать у забігу автоматично стає учасником благодійної лотереї. Для участі необхідно пройти попередню реєстрацію за посиланням. Участь у забігу здійснюється за вільний донат.

    Пам’ятаймо ціну нашої свободи та підтримуймо тих, хто нас захищає. Разом ми — сила!

    Вибір редактора
    130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
    Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
    Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    Магнітні бурі 10 квітня: очікується підвищена геомагнітна активність
    Сьогодні, 22:00
    На Волині добудовують два будинки для переселенців
    Сьогодні, 21:42
    У Луцьку відбудеться благодійний забіг на честь воїна «Края» та на підтримку бригади «Любарт»
    Сьогодні, 21:13
    Як купити махрові рушники: вибір щільності, розміру та матеріалу
    Сьогодні, 20:22
    Якою буде погода у Луцьку та на Волині 10 квітня
    Сьогодні, 20:00
    Медіа
    відео
    1/8