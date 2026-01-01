На Волині добудовують два будинки для переселенців

У місі Нововолинськ добудовують два будинки для внутрішньопереміщених осіб.Про це повідомили у Волинській ОВА.Перебуваючи з робочим візитом у Нововолинську, т.в.о. начальника ОВАознайомився зі станом реалізації проєкту «Житло для внутрішньо переміщених осіб та відновлення звільнених міст в Україні».Будівництво здійснюється за кошти Європейського Союзу під управлінням НЕФКО. Також передбачене співфінансування з місцевого бюджету – зокрема на будівництво укриття, технічний нагляд та підключення до електромереж.Йдеться про два багатоквартирні будинки, готовність яких наразі становить близько 65%. Нині активно тривають внутрішні та оздоблювальні роботи. Паралельно готуються до облаштування спортивного майданчика.Введення об’єктів в експлуатацію заплановане вже на травень цього року.У черзі на житло – понад 300 внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані та фактично проживають у Нововолинській громаді. Квартири насамперед надаватимуть багатодітним родинам, малозабезпеченим та працевлаштованим внутрішньо переміщеним жителям.