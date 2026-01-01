На Волині добудовують два будинки для переселенців

У місі Нововолинськ добудовують два будинки для внутрішньопереміщених осіб.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Перебуваючи з робочим візитом у Нововолинську, т.в.о. начальника ОВА Роман Романюк ознайомився зі станом реалізації проєкту «Житло для внутрішньо переміщених осіб та відновлення звільнених міст в Україні».

Будівництво здійснюється за кошти Європейського Союзу під управлінням НЕФКО. Також передбачене співфінансування з місцевого бюджету – зокрема на будівництво укриття, технічний нагляд та підключення до електромереж.

Йдеться про два багатоквартирні будинки, готовність яких наразі становить близько 65%. Нині активно тривають внутрішні та оздоблювальні роботи. Паралельно готуються до облаштування спортивного майданчика.

Введення об’єктів в експлуатацію заплановане вже на травень цього року.

У черзі на житло – понад 300 внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані та фактично проживають у Нововолинській громаді. Квартири насамперед надаватимуть багатодітним родинам, малозабезпеченим та працевлаштованим внутрішньо переміщеним жителям.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нововолинськ, ВПО, будівництво, будинок, житло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Сьогодні, 22:00
Сьогодні, 21:42
Сьогодні, 21:13
Сьогодні, 20:22
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8