На Волині добудовують два будинки для переселенців
Сьогодні, 21:42
У місі Нововолинськ добудовують два будинки для внутрішньопереміщених осіб.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Перебуваючи з робочим візитом у Нововолинську, т.в.о. начальника ОВА Роман Романюк ознайомився зі станом реалізації проєкту «Житло для внутрішньо переміщених осіб та відновлення звільнених міст в Україні».
Будівництво здійснюється за кошти Європейського Союзу під управлінням НЕФКО. Також передбачене співфінансування з місцевого бюджету – зокрема на будівництво укриття, технічний нагляд та підключення до електромереж.
Йдеться про два багатоквартирні будинки, готовність яких наразі становить близько 65%. Нині активно тривають внутрішні та оздоблювальні роботи. Паралельно готуються до облаштування спортивного майданчика.
Введення об’єктів в експлуатацію заплановане вже на травень цього року.
У черзі на житло – понад 300 внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані та фактично проживають у Нововолинській громаді. Квартири насамперед надаватимуть багатодітним родинам, малозабезпеченим та працевлаштованим внутрішньо переміщеним жителям.
