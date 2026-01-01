10 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкують день народження начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю в управлінні ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров (на фото), поетеса Тетяна Яков’юк та журналістка Аліна Вітинська.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Іларіон, Степан.

Зичимо миру, міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.

10 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день братів і сестер. Відносно молоде свято, яке щороку стає все більш популярним. Вважається, що конфлікти між братами і сестрами часто виникають на фоні ревнощів до батьків. Кожна дитина боїться, що виявиться менш розумною чи талановитою, ніж її брат або сестра. Психологи досить довго не приділяли уваги взаємозв'язку братів і сестер, лише в XIX столітті почалися дослідження цих родинних стосунків.

Також 10 квітня Міжнародний день шпильки. Саме цього дня свій день народження святкує англійська шпилька, яку створив інженер Волтер Гант з Америки 1849 року. Ця конструкція вважається безпечною, адже захищає людину від раптового уколу.

А ще 10 квітня Всесвітній день гомеопатії. Перші гомеопатичні принципи були розроблені лікарем з Німеччини Самюелем Ганеманом 1796 року. Гомеопатія вважається альтернативною медициною, сутність якої полягає у лікуванні захворювань методами, які викликають ці захворювання у здорової людини.

10 квітня святкують Всесвітній день ягуара. Важливе природоохоронне та екологічне свято, яке присвячене величній дикій кішці. Головна його мета полягає у поширенні інформації про цих тварин та тих проблем, із якими вони щодня стикаються через діяльність людини.

