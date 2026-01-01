Рвали списки та почали бійку: у Куснищах прихильники упц мп зірвали збори громади щодо переходу до ПЦУ





На зборах, окрім місцевих мешканців, були присутні староста села, організатори зборів, священнослужителі обох конфесій та правоохоронці.



Ситуація стала напруженою ще до офіційного відкриття зборів. Прихильники упц мп, які прийшли на захід, були агресивно налаштовані. Від них лунали провокаційні заяви на адресу ініціаторів переходу.



Процес реєстрації учасників зборів, який мав відбуватися за паспортами для підтвердження належності до громади, був заблокований. Прихильники упц мп спочатку відмовилися реєструватися, в згодом стали нищити листи реєстрації, вириваючи їх із рук організаторів.



У коментарі журналістам «БУГу» священнослужитель ПЦУ отець Олександр зазначив, що така поведінка є характерною тактикою представників упц мп. За його словами, існують обґрунтовані сумніви, що всі присутні агресивно налаштовані особи є мешканцями Куснищ — часто на подібні збори організовано звозять людей з інших парафій для створення масовки та тиску. Отець Олександр також підкреслив, що попередньо в селі проводився збір підписів, який засвідчив, що більшість місцевих жителів письмово висловилися за перехід до Православної Церкви України.



Не зважаючи на кричущі дії представників мп, присутня на заході поліція тривалий час займала лише спостережну позицію. Правоохоронці втрутилися в ситуацію лише тоді, коли процес реєстрації вже був остаточно зірваний, а протистояння почало переростати фактично у бійку.



У висновку збори щодо переходу до ПЦУ у Куснищах були зірвані агресивними прихильниками упц мп і визнані такими, що не відбулися.

