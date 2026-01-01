Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 11 травня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Так, у Луцьку буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 3-5°тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2°, вдень 19-21°.



На території Волинської області також спостерігатиметься мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 1-6° тепла, в східній половині на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 17-22°тепла

