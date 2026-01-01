«Не лише словами, а й технологіями»: Володимир Кличко в Гамбурзі закликав до підтримки України
10 травня, 19:40
Володимир Кличко закликав європейців продовжувати підтримку України.
Про це він заявив на міжнародному фестивалі Online Marketing Rockstars, який цьогоріч зібрав в Гамбурзі понад 70 тисяч підприємців, керівників тех-гигантів та інфлюенсерів.
«Війна в Україні показує світові, ким ми, українці, є насправді: стійкими, винахідливими, високооцифрованими – і глибоко європейськими у нашій любові до свободи та демократії. Будь ласка, продовжуйте підтримувати Україну. Не лише словами, а й увагою, технологіями та солідарністю. Наше спільне майбутнє залежить від того, чи будемо ми активно захищати свободу. Дякую аудиторії та всій команді OMR за запрошення, розмови та цю унікальну платформу», - зазначив Володимир Кличко.
Він зазначив, що OMR – це ключовий захід в Європі, де обговорюються інновації та їх відповідальне поширення.
«Гамбург завжди для мене як другий дім. Тому виступ на сцені та в подкасті з Паулем Ронцгаймером на цьогорічному фестивалі та особиста зустріч з Філіпом Вестермаєром були ще більш особливими. OMR – це набагато більше, ніж просто фестиваль. Це місце, де охоплення зустрічається з відповідальністю, а інновації – з цінностями. Саме цього зараз потребує Європа», - зазначив Володимир Кличко.
Нагадаємо, OMR (Online Marketing Rockstars) — це провідна німецька платформа для цифрового маркетингу та технологій, що базується в Гамбурзі. Вона стала ключовим місцем зустрічі для професіоналів digital-сфери в Європі. Це суміш бізнес-конференції, виставки (Expo) та концертів. Тут виступають світові зірки маркетингу, керівники тех-гігантів та інфлюенсери.
