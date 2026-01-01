У громаді на Волині для 10 жінок вручили звання «Мати-героїня». ФОТО

У Ратнівській громаді на Волині 10 жінок отримали звання «Мати-героїня». Відповідні посвідчення і нагрудні знаки матерям вручили нещодавно.Про це повідомили секретар селищної ради Людмила Гаврилюк.За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку, відповідно до Указу Президента України Володимир Зеленський від 09 травня 2025 року №300, високі державні нагороди отримали:• Шура Ольга Василівна, мати 5 дітей, село Прохід;• Кашуба Оксана Дмитрівна, мати 7 дітей, село Шменьки;• Михайлевська Інна Павлівна, мати 5 дітей, селище Ратне;• Богдан Богдана Борисівна, мати 6 дітей, село Височне;• Антонюк Оксана Адамівна, мати 5 дітей, селище Ратне;• Горун Валентина Петрівна, мати 7 дітей, село Доманове;• Коренчук Олеся Олександрівна, мати 5 дітей, селище Ратне;• Хоміч Наталія Василівна, мати 5 дітей, село Конище;• Романюк Олена Адамівна, мати 13 дітей, село Гірники;• Томашук Наталія Віталіївна, мати 5 дітей, селище Ратне."Я дякую кожній з вас за силу , я дякую кожній із вас за молитви, я дякую кожній із вас за терпіння, за любов, за віру і надію.Низький уклін кожній матері за її щоденну працю серця, за силу, терпіння і безмежну любов. Саме на таких жінках тримається родина, громада і Україна", - написала Людмила Гаврилюк.