Волинь серед регіонів з набільшою площею пожеж в екосистемах





Про це повідомляє



"Це результат 1821 пожежі, які нищать нашу природу. Поки країна бореться за кожен метр, вогонь нищить наш тил через спеку, обстріли та людську недбалість", - йдеться у повідомленні.



За інформацією ДСНС, найбільші площі займань зафіксовані в північних та центральних регіонах країни. Лідером за масштабами вигорілих територій стала Житомирська область - там вогонь знищив понад 842 га екосистем.



Статистика займань за областями:



Житомирська - 842,3 га;

Чернігівська - 503,65 га;

Київська - 201,47 га;

Рівненська - 182,73 га;

Закарпатська - 114,04 га;

Дніпропетровська - 80,13 га;

Волинська - 61,27 га;

Харківська - 60,26 га.

Менші за площею, але чисельні пожежі зафіксовані також у Вінницькій, Львівській, Полтавській та інших областях.



Рятувальники наголошують, що основними факторами катастрофічних масштабів є аномальна спека, ворожі обстріли та людський фактор.



У ДСНС застерігають, що спалювання сухостою та сміття - це не прибирання, а свідоме нищення природи, яке створює загрозу життю людей.



Громадян закликають не палити траву, адже кожна іскра в умовах сухої погоди може призвести до масштабної катастрофи.

В Україні внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі.Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на ДСНС."Це результат 1821 пожежі, які нищать нашу природу. Поки країна бореться за кожен метр, вогонь нищить наш тил через спеку, обстріли та людську недбалість", - йдеться у повідомленні.За інформацією ДСНС, найбільші площі займань зафіксовані в північних та центральних регіонах країни. Лідером за масштабами вигорілих територій стала Житомирська область - там вогонь знищив понад 842 га екосистем.Статистика займань за областями:Житомирська - 842,3 га;Чернігівська - 503,65 га;Київська - 201,47 га;Рівненська - 182,73 га;Закарпатська - 114,04 га;Дніпропетровська - 80,13 га;Волинська - 61,27 га;Харківська - 60,26 га.Менші за площею, але чисельні пожежі зафіксовані також у Вінницькій, Львівській, Полтавській та інших областях.Рятувальники наголошують, що основними факторами катастрофічних масштабів є аномальна спека, ворожі обстріли та людський фактор.У ДСНС застерігають, що спалювання сухостою та сміття - це не прибирання, а свідоме нищення природи, яке створює загрозу життю людей.Громадян закликають не палити траву, адже кожна іскра в умовах сухої погоди може призвести до масштабної катастрофи.

