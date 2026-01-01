Волинь серед регіонів з набільшою площею пожеж в екосистемах
Сьогодні, 18:27
В Україні внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі.
Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на ДСНС.
"Це результат 1821 пожежі, які нищать нашу природу. Поки країна бореться за кожен метр, вогонь нищить наш тил через спеку, обстріли та людську недбалість", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ДСНС, найбільші площі займань зафіксовані в північних та центральних регіонах країни. Лідером за масштабами вигорілих територій стала Житомирська область - там вогонь знищив понад 842 га екосистем.
Статистика займань за областями:
Житомирська - 842,3 га;
Чернігівська - 503,65 га;
Київська - 201,47 га;
Рівненська - 182,73 га;
Закарпатська - 114,04 га;
Дніпропетровська - 80,13 га;
Волинська - 61,27 га;
Харківська - 60,26 га.
Менші за площею, але чисельні пожежі зафіксовані також у Вінницькій, Львівській, Полтавській та інших областях.
Рятувальники наголошують, що основними факторами катастрофічних масштабів є аномальна спека, ворожі обстріли та людський фактор.
У ДСНС застерігають, що спалювання сухостою та сміття - це не прибирання, а свідоме нищення природи, яке створює загрозу життю людей.
Громадян закликають не палити траву, адже кожна іскра в умовах сухої погоди може призвести до масштабної катастрофи.
