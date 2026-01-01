У селі біля Луцька автомобіль врізався в зупинку та зніс електроопору, травмувалася пішохідка





У селі Боратин Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика, пішохідки, електроопори та зупинки громадського транспорту. Внаслідок аварії травмувалася 17-річна дівчина.Як стало відомо журналістам ВСН , інцидент трапився у неділю, 10 травня, по вулиці Цетральній.Речниця Головного управління національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук повідомила, що 28-річний водій автомобіля Audi, рухаючись дорогою, не врахував дорожню обстановку та, намагаючись уникнути наїзду на пішохідку, все ж зачепив її. Після цього автомобіль з'їхав на узбіччя, врізався в електроопору, а згодом — у зупинку громадського транспорту.Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 17-річна дівчина. Медики оглянули постраждалу, після чого відпустили її додому.На місці події працювали слідчі. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

