Судили волинянина, який стріляв у військових ТЦК





Як сказано у вироку, 24 лютого 2026 року особовий склад групи оповіщення проводили в Луцьку заходи оповіщення військовозобов'язаних, - повідомляє



Того ж дня орієнтовно о 12:00 військові ТЦК помітили чоловіка, який йшов вулицею. На прохання пред'явити військово-обліковий документ він не відреагував. Натомість дістав із кишені травматичний пістолет "Форт 9Р", направив його на потерпілого і вистрілив. Ніхто з військових не травмувався.



Дії підозрюваного кваліфікували як погрозу вбивством службовій особі.



У судовому засіданні чоловік щиро розкаявся у скоєному та повністю підтвердив обставини події. На досудовому етапі обвинувачений уклав зі стороною обвинувачення угоду про визнання винуватості.



При затвердженні цієї угоди суд врахував, що 34-річний чоловік переказав на потреби ЗСУ 150 тисяч гривень як благодійний внесок. Суддя призначив волинянину 17 тисяч гривень штрафу. Пістолет, який стріляв у військових ТЦК, конфіскували в дохід держави.



Довідково: На вирок сторони можуть подати апеляційну скаргу до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

