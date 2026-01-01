Ветерани зможуть оформити автоцивілку без витрат: як отримати відшкодування
Сьогодні, 16:25
2026 року ветерани та ветеранки в Україні можуть оформити автоцивілку без власних витрат. Це стало можливим завдяки поєднанню державної компенсації та знижки від страхової компанії.
Про це повідомляє ТСН, посилаючись на Мінветеранів.
Компенсація автоцивілки для ветеранів 2026 року
Механізм передбачає повне покриття вартості поліса:
50% оплачує держава
ще 50% покриває страхова компанія як знижку
У результаті ветеран фактично не витрачає кошти на оформлення автоцивілки.
Хто може отримати компенсацію автоцивілки 100% 2026 року
Право на програму мають:
ветерани з посвідченням УБД або інвалідністю внаслідок війни
повнолітні громадяни з верифікованим РНОКПП
власники авто, які не використовують транспорт у комерційних цілях
Також є технічні обмеження:
двигун до 2500 см³
електромотор до 100 кВт
Як подати заявку на компенсацію автоцивілки онлайн
Оформлення відбувається повністю через застосунок «Дія».
Потрібно:
зайти у розділ «Ветеран PRO»
обрати послугу компенсації
підключити або створити «Дія.Картку»
подати заявку
Усі дані перевіряються автоматично без додаткових довідок.
Раніше повідомлялося, що в Україні різко змінилися правила страхування відповідальності власників транспортних засобів. Згідно з новими правилами, страхові компанії отримали право самостійно встановлювати тарифи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ТСН, посилаючись на Мінветеранів.
Компенсація автоцивілки для ветеранів 2026 року
Механізм передбачає повне покриття вартості поліса:
50% оплачує держава
ще 50% покриває страхова компанія як знижку
У результаті ветеран фактично не витрачає кошти на оформлення автоцивілки.
Хто може отримати компенсацію автоцивілки 100% 2026 року
Право на програму мають:
ветерани з посвідченням УБД або інвалідністю внаслідок війни
повнолітні громадяни з верифікованим РНОКПП
власники авто, які не використовують транспорт у комерційних цілях
Також є технічні обмеження:
двигун до 2500 см³
електромотор до 100 кВт
Як подати заявку на компенсацію автоцивілки онлайн
Оформлення відбувається повністю через застосунок «Дія».
Потрібно:
зайти у розділ «Ветеран PRO»
обрати послугу компенсації
підключити або створити «Дія.Картку»
подати заявку
Усі дані перевіряються автоматично без додаткових довідок.
Раніше повідомлялося, що в Україні різко змінилися правила страхування відповідальності власників транспортних засобів. Згідно з новими правилами, страхові компанії отримали право самостійно встановлювати тарифи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селі біля Луцька автівка врізався в зупинку та зніс електроопору, травмувалася пішохідка
Сьогодні, 17:53
Судили волинянина, який стріляв у військових ТЦК
Сьогодні, 17:02
Ветерани зможуть оформити автоцивілку без витрат: як отримати відшкодування
Сьогодні, 16:25
Вкрали біля церкви: як покарали вилинян за угон авто
Сьогодні, 15:38
На Волині шахрай зламав акаунт у Viber і видурив гроші
Сьогодні, 14:49