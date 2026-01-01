Ветерани зможуть оформити автоцивілку без витрат: як отримати відшкодування

2026 року ветерани та ветеранки в Україні можуть оформити автоцивілку без власних витрат. Це стало можливим завдяки поєднанню державної компенсації та знижки від страхової компанії.Про це повідомляє ТСН, посилаючись на Мінветеранів.Компенсація автоцивілки для ветеранів 2026 року50% оплачує державаще 50% покриває страхова компанія як знижкуУ результаті ветеран фактично не витрачає кошти на оформлення автоцивілки.Право на програму мають:ветерани з посвідченням УБД або інвалідністю внаслідок війниповнолітні громадяни з верифікованим РНОКППвласники авто, які не використовують транспорт у комерційних ціляхдвигун до 2500 см³електромотор до 100 кВтОформлення відбувається повністю через застосунок «Дія».Потрібно:зайти у розділ «Ветеран PRO»обрати послугу компенсаціїпідключити або створити «Дія.Картку»подати заявкуУсі дані перевіряються автоматично без додаткових довідок.Раніше повідомлялося, що в Україні різко змінилися правила страхування відповідальності власників транспортних засобів. Згідно з новими правилами, страхові компанії отримали право самостійно встановлювати тарифи.