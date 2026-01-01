На Волині шахрай зламав акаунт у Viber і видурив гроші





Черговою жертвою шахраїв став житель міста Горохів, - повідомляє газета



Дурисвіт зламав Viber-акаунт і попросив грошової допомоги, сподіваючись, що знову натрапить на когось довірливого. Так і сталося.



На нещастя хорошої людини, цього разу ошуканець поклав у свою злодійську кишеню 13 000 гривень.



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України.



Правоохоронці вже вкотре закликають усіх бути дуже обережними в таких та схожих випадках, телефонувати своїм рідним та друзям, аби уточнити ситуацію, не спілкуватися з невідь-ким, хто цікавиться вашими банківськими реквізитами. В іншому випадку, ви забезпечите шахраєві дохід.

