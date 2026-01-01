На Волині розшукують жінку, яка пішла з дому понад два тижні тому

На Волині поліцейські розшукують безвісти зниклу 59-річну жінку, яка пішла з дому у невідомому напрямку.

Про це повідомли у поліції Волинської області.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Палій Оксани Іванівни, 28.04.1967 року народження, жительки села Скобелка. Жінка 24 квітня пішла з дому та не повернулася. Де вона перебуває зараз - невідомо.

Розшукувана може бути одягнена в темну куртку, білу футболку, чорні лосини, білі кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація щодо місця перебування волинянки, просимо повідомити про це за телефонами:
(03352) 2-12-02, 0974388844 або 102.

