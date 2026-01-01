На Волині судили чоловіка, який застрелив з гвинтівки пса односельчанки





Про це сказано у вироку Луцького міськрайонного суду, - повідомляє



Вдень 21 жовтня 2025 року обвинувачений, помітивши тварину біля свого дому, взяв пневматичну гвинтівку моделі "Веет Longhorn Gas Ram" і вистрілив в грудну порожнину пса. Собака породи "вельш-коргі" по кличці "Бест", яка належала односельчанці, від кровотечі загинула.



Свою вину на суді чоловік визнав повністю, розкаявся, сплатив за розтин трупа тварини у ветеринарній клініці, однак матеріальний збиток не відшкодував. Також пенсіонер розповів, що на його утриманні є дві неповнолітні внучки. Адвокат потерпілої зазначив: вартість цуценяти такої породи наразі становить 600 доларів США, тому просив призначити обвинуваченому 2 роки обмеження волі.



Пневматичну гвинтівку обвинувачений добровільно передав правоохоронцям: зброю конфіскували в дохід держави. Самого ж волинянина суддя звільнив від обмеження волі на рік і призначив іспитовий строк на аналогічний термін.



Довідково: Сторони можуть оскаржити вирок суду до Волинського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Луцький міськрайонний суд Волинської області впродовж 30 днів із дня його проголошення.

