У Львові ухилянт втікав від ТЦК і приставив ніж до горла дівчинці





Про це повідомляє



Подія сталась 9 травня близько 16:30 на вулиці Кавалерідзе у Львові.



"Побачивши військовослужбовців ТЦК, перехожий чоловік розпилив сльозогінний газ, після чого схопив дівчинку, яка проходила поруч та приставив їй до шиї ніж", - повідомили правоохоронці та додали, що затримали зловмисника та звільнили 13-річну львівʼянку.



Дівчина не постражадала внаслідок інциденту.



В обласному ТЦК також прокоментували НП, яке сталось під вечір 9 травня.



"Один із громадян почав поводити себе агресивно й непередбачувано: дістав ніж і газовий балончик, після чого схопив одну з дівчат із групи підлітків та приставив їй ніж до горла", - йдеться у повідомленні пресслужби..



Нападником виявився 43-річний житель Львова, якого затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.



Проводиться досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

