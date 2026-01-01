У Луцьку п'яний водій хотів втекти від патрульних. ВІДЕО

У Луцьку патрульні виявили водія з ознаками алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

10 травня під час дії комендантської години на вулиці Державності патрульні зупинили автомобіль Renault. Під час зупинки водій намагався втекти, однак інспектори оперативно наздогнали та зупинили чоловіка.
Під час спілкування патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Втім, чоловік відмовився проходити огляд на стан сп’яніння як на місці зупинки за допомогою приладу Драгер, так і в медичному закладі.

Інспектори склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.


