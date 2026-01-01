Багатодітна волинянка служить у війську та виховує п'ятьох дітей. ФОТО
Сьогодні, 13:24
38-річна Надія Карпук із волинського села Білин служить на українсько-білоруському кордоні. Замість звичних хатніх турбот – приготування їжі для тих, хто щодня стоїть на захисті державного рубежу.
Та навіть далеко від рідних серце багатодітної мами щомиті поруч із дітьми, - повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Восени минулого року жінка підписала контракт із Державною прикордонною службою України. Нині вона – на посаді кухаря у підрозділі Волинського прикордонного загону, який охороняє північні рубежі країни.
Надія – мати п’ятьох дітей, яких разом із чоловіком Сергієм виховує в любові та повазі до України. Найстаршій доньці Іванні незабаром виповниться 18 років, Оксані – 16, єдиному синові Денису – 15. Наймолодшим донечкам, Любі та Ангеліні, – 12 і 10 років відповідно. Усі діти підтримали рішення мами стати прикордонницею.
Та за її рішенням піти служити стоїть не лише бажання бути корисною. Два роки тому війна боляче торкнулася родини – у боях за Україну загинув племінник Надії, прикордонник Віктор Штань із Луганського загону. Сьогодні її рідний брат Павло також служить у Донецькому прикордонному загоні. Для цієї родини слова “захищати Україну” – не про пафос, а про щоденний вибір і честь.
Щиро вітаємо Надію та всіх українських берегинь зі святом! Нехай ваші серця завжди зігріває любов дітей, у домівках панують мир, злагода і добробут, а кожен день приносить радість, гордість за своїх дітей та віру в щасливе майбутнє України. Міцного здоров’я, невичерпної сили та якнайшвидшого миру на рідній землі!
