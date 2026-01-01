Магнітні бурі: прогноз на 17 травня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У неділю, 17 травня, прогнозується висока сонячна активність, що призведе до магнітних бур із К-індексом 5 (червоний рівень). Такі показники свідчать про помітні геомагнітні збурення, які здатні вплинути на самопочуття метеозалежних людей.За словами фахівців, у цей період магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані через посилений потік сонячного вітру та активність на поверхні Сонця.Фахівці рекомендують знизити фізичні та емоційні навантаження, більше відпочивати, дотримуватися режиму сну і пити достатню кількість води.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.