Магнітні бурі: прогноз на 17 травня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У неділю, 17 травня, прогнозується висока сонячна активність, що призведе до магнітних бур із К-індексом 5 (червоний рівень). Такі показники свідчать про помітні геомагнітні збурення, які здатні вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
За словами фахівців, у цей період магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані через посилений потік сонячного вітру та активність на поверхні Сонця.
Фахівці рекомендують знизити фізичні та емоційні навантаження, більше відпочивати, дотримуватися режиму сну і пити достатню кількість води.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У неділю, 17 травня, прогнозується висока сонячна активність, що призведе до магнітних бур із К-індексом 5 (червоний рівень). Такі показники свідчать про помітні геомагнітні збурення, які здатні вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
За словами фахівців, у цей період магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані через посилений потік сонячного вітру та активність на поверхні Сонця.
Фахівці рекомендують знизити фізичні та емоційні навантаження, більше відпочивати, дотримуватися режиму сну і пити достатню кількість води.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на 17 травня
Сьогодні, 01:30
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00