Волинянин дав грошей поліції, щоб не везли у ТЦК: як його покарав суд





Про це йдеться у вироку Старовижівського районного суду, пишуть



Інцидент стався 19 лютого 2026 року в селі Брідки Ковельського району. Поліцейські зупинили Вадима О. за кермом «Ауді». Під час перевірки документів з'ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку РТЦК та СП як особа, яка ухиляється від військової служби.



Тоді правоохоронці повідомили громадянину про необхідність доправлення його до ТЦК та СП – добровільно або шляхом адміністративного затримання. Аби цього не сталося, чоловік запропонував їм грошей. Попри попередження про відповідальність, поклав під планшет 3000 гривень.



Дії кваліфікували за статтею 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі).



На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Мовляв, він особисто повідомив поліцейським, що перебуває в розшуку. Чоловік вперше притягується до криміналу, утримує малолітню дитину, допомагає ЗСУ.



Суд призначив Вадиму О. штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

