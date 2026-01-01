Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Миколи Муравчука

Муравчука Миколи Михайловича, 1990 року народження.



Про це повідомили у громаді.



Старший солдат, оператор роти протитанкових керованих ракет вважався зниклим безвісти з 12 листопада 2024 року після артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Дальнє Покровського району Донецької області.







Про час зустрічі та чин похорону повідомлять додатково.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника із Люблинецької громади, 1990 року народження.Про це повідомили у громаді.Старший солдат, оператор роти протитанкових керованих ракет вважався зниклим безвісти з 12 листопада 2024 року після артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Дальнє Покровського району Донецької області.Про час зустрічі та чин похорону повідомлять додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

