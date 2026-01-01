Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Миколи Муравчука
Сьогодні, 21:15
ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника із Люблинецької громади Муравчука Миколи Михайловича, 1990 року народження.
Про це повідомили у громаді.
Старший солдат, оператор роти протитанкових керованих ракет вважався зниклим безвісти з 12 листопада 2024 року після артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Дальнє Покровського району Донецької області.
Про час зустрічі та чин похорону повідомлять додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у громаді.
Старший солдат, оператор роти протитанкових керованих ракет вважався зниклим безвісти з 12 листопада 2024 року після артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Дальнє Покровського району Донецької області.
Про час зустрічі та чин похорону повідомлять додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Миколи Муравчука
Сьогодні, 21:15
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 17 травня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку з’явиться Науковий Парк із лабораторіями
Сьогодні, 19:13