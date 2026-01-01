Завербували спецслужби: у Луцьку затримали працівника ветеранського департаменту

Днями інформаційний простір Луцька сколихнула новина про спробу підпалу будівлі департаменту соціальної політики. Затриманим виявився працівник нещодавно створеного, Департаменту з питань ветеранської політики — 23-річнийПро це повідомили у Луцькій міській раді.​Згідно з матеріалами слідства, юнак став жертвою цинічної та багатовекторної психологічної операції ворожих спецслужб. Використовуючи шантаж, фейкові акаунти, відверті погрози життю батьків та маніпулюючи довірою до правоохоронних органів, куратори вели хлопця крок за кроком.Ситуація ускладнюється глибокою особистою травмою родини — старший брат Романа вже понад рік вважається зниклим безвісти на фронті."​Ми щиро співчуваємо родині Романа, яка переживає важкі часи. Водночас ми наголошуємо: закон є один для всіх, і правоохоронні органи дадуть остаточну правову оцінку діям юнака. Департамент повністю співпрацює зі слідством", - йдеться у повідомленні.Важливе застереження для громади Луцька:Це вже не перший випадок у місті, коли через соціальні мережі ворог вербує молодь, використовуючи психологічний тиск та страх. У Луцькраді закликали, особливо молодих людей та членів родин військовослужбовців:- ​Не вірте незнайомцям у мережі, які представляються спецслужбами та вимагають виконання будь-яких радикальних дій (фотофіксація, купівля пального, підпали).- Справжні українські правоохоронці ніколи не залучають цивільних осіб до спецоперацій через месенджери і не погрожують розправою над рідними.Якщо ви чи ваші близькі опинилися під подібним тиском — негайно телефонуйте на лінію 102 або СБУ. Не мовчіть через страх!"​Ми продовжуємо виконувати свою роботу — захищати інтереси ветеранів та їхніх родин. Будьмо пильними, адже ворог підступний і воює не лише на лінії фронту, а й у наших телефонах", - підсумували у міській раді.