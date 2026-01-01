У Луцьку з’явиться Науковий Парк із лабораторіями





Про створення Луцького Наукового Парку оголосили платформа «Алгоритм дій», ГО «Брейншторм», Волинська обласна Мала академія наук та інвестиційний фонд «Готовність», пише



Простір ще готують до відкриття, однак його команда вже проводить освітні програми та підтримує учасників міжнародних змагань з робототехніки.



Що таке науковий парк



Це буде технологічний хаб, де під одним дахом хочуть об’єднати бізнес, науковців, викладачів, студентів та молодих винахідників.



Інфраструктурно парк матиме близько 4 тис. м² площі. Там планують облаштувати лабораторії, простори для навчання, роботи над технічними проєктами та організації інженерних подій.



Засновники пояснюють, що це буде не просто приміщення з обладнанням, а середовище для співпраці між освітою, наукою та бізнесом.



Що буде у хабі



У Науковому Парку планують розвивати кілька напрямів:



робототехніку;



інженерію;



радіоелектроніку;



радіотехніку;



агротехнології.



Також там хочуть проводити:



R&D-дослідження;



інженерні змагання;



хакатони;



освітні програми;



консультації для людей із власними розробками та ідеями.



Для кого створюють цей простір



Хаб орієнтований на:



школярів та студентів;



молодих інженерів;



винахідників;



науковців;



технічні стартапи;



викладачів та дослідників;



підприємців, які шукають технічних спеціалістів.



У парку молодь зможе працювати з обладнанням та отримувати практичний досвід, а бізнес — тестувати ідеї, запускати лабораторії та знаходити майбутніх працівників ще під час їхнього навчання.



Як хаб працює вже зараз



Приміщення Наукового Парку ще проходить ревіталізацію, однак команда вже організовує освітні та технічні ініціативи.



Наприкінці 2025 року відбувся курс із 3D-моделювання. До участі відібрали 45 людей — ветеранів, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та жінок, які шукали нові професійні можливості.



Після навчання частина учасників відкрила власну справу або змогла покращити свої виробничі процеси.



Також у Луцьку розвивають напрям робототехніки для молоді. Команда вже брала участь у міжнародних змаганнях Robo-Vehicle Pilsen 2026 у Чехії та отримала спеціальну нагороду від Дослідницького центру нових технологій Університету Західної Богемії.



Навіщо Науковий Парк у місті



Засновники кажуть, що в Україні зараз бракує технічних спеціалістів. Частина інженерів працює у військовій сфері, а багато молоді виїжджає навчатися за кордон.



Тому Луцький Науковий Парк хочуть зробити місцем, де молодь зможе отримати сучасні технічні навички та реалізовувати власні проєкти в Україні.

