У Луцьку хочуть відремонтувати 32 під'їзди житлових будинків

У Луцьку хочуть провести косметичний ремонт у 32-ох під'їздах житлових будинків.

Про це йде мова у проєкті рішення "Про заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років", - інформує ВолиньUA.

План заходів передбачає виконати ремонт покрівель у 48 житлових будинках, площею 2066 м2, замінити 400 п.м труб водовідвідних пристроїв, провести косметичний ремонт 32 під’їздів житлових будинків.

Також житлово-комунальні господарства мають наміри провести профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 135 будинках, систем гарячого водопостачання у 79 будинках та централізованого опалення у 85 будинках, виконати ремонт електрощитових у 53 житлових будинках.

Усі роботи мають бути виконані до 10 жовтня.

