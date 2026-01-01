У Луцьку хочуть відремонтувати 32 під'їзди житлових будинків





Про це йде мова у проєкті рішення "Про заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років", - інформує



План заходів передбачає виконати ремонт покрівель у 48 житлових будинках, площею 2066 м2, замінити 400 п.м труб водовідвідних пристроїв, провести косметичний ремонт 32 під’їздів житлових будинків.



Також житлово-комунальні господарства мають наміри провести профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 135 будинках, систем гарячого водопостачання у 79 будинках та централізованого опалення у 85 будинках, виконати ремонт електрощитових у 53 житлових будинках.



Усі роботи мають бути виконані до 10 жовтня.

