Призначено нового заступника голови Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 13:11
15 травня відбулись збори суддів Луцького міськрайонного суду Волинської області, на яких за результатами таємного голосування заступником голови суду обрано Анатолія Васильовича Марчука.
Про це повідомили на офіційній сторінці суду.
"Колектив суду щиро вітає Анатолія Васильовича з призначенням! Бажаємо міцного здоров’я, професійних успіхів, витримки та енергії у служінні Закону й зміцненні авторитету судової влади", - йдеться у повідомленні.
Довідково: відповідно до ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова або заступник голови суду обирається на адміністративну посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.
