Чи очікувати магнітні бурі 16 травня: прогноз

У суботу, 16 травня 2026 року, прогнозують сильну магнітну активність.Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень).За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися 11 спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю.У суботу геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу.Також очікується магнітна буря рівня G1, яка може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.