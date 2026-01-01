Чи очікувати магнітні бурі 16 травня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 16 травня 2026 року, прогнозують сильну магнітну активність.
Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень).
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися 11 спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю.
У суботу геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Також очікується магнітна буря рівня G1, яка може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.
“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень).
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися 11 спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю.
У суботу геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Також очікується магнітна буря рівня G1, яка може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.
“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 16 травня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У Луцьку знайдено фундамент ще однієї вежі Окольного замку
Сьогодні, 09:15
Топ 3 види одягу, які найчастіше замовляють ресторани
Сьогодні, 09:05
Через російський обстріл загинув воїн з Волинь Олег Ковальчук
Сьогодні, 08:25