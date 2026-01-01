Топ 3 види одягу, які найчастіше замовляють ресторани





Ресторанна уніформа виконує одразу кілька функцій. Вона допомагає персоналу працювати комфортніше, захищає від забруднень, підтримує санітарні стандарти та підкреслює єдиний стиль закладу. Саме тому ресторани, кафе, кав’ярні, бари й служби доставки все частіше замовляють не випадковий базовий одяг, а продумані комплекти для різних категорій працівників.



Серед найпопулярніших позицій, які найчастіше потрібні закладам харчування, можна виділити три основні категорії:



1. Кітель для кухарів

Кітель для кухарів — це базовий елемент професійної уніформи на кухні. Його замовляють майже всі ресторани, незалежно від формату: від невеликих кафе до преміальних закладів із відкритою кухнею.



Чому ресторани замовляють кітелі найчастіше

Кухар працює в умовах, де звичайний одяг швидко втрачає вигляд і не забезпечує потрібного рівня захисту. На кухні є гарячі поверхні, пара, бризки олії, соуси, борошно, волога та постійний рух. Тому кітель має бути не лише охайним, а й функціональним.



Основні причини популярності кухарських кітелів:



захищають тіло від бризок гарячої рідини, пари та жиру;

допомагають підтримувати охайний вигляд протягом зміни;

витримують часте прання;

не сковують рухи під час роботи;

створюють професійний образ кухаря;

підходять для відкритих кухонь, де персонал бачать гості.

На що звертають увагу при виборі кітеля

При замовленні кітелів ресторани зазвичай оцінюють не тільки зовнішній вигляд, а й практичні характеристики. Для кухарів важливо, щоб одяг був зручним, дихаючим і стійким до регулярного використання.



Критерій Чому це важливо для ресторану Тканина Має бути міцною, приємною до тіла та витримувати часте прання Крій Не повинен обмежувати рухи під час активної роботи Колір Має відповідати стилю закладу та бути практичним у догляді Застібки Повинні бути зручними й надійними Рукави Можуть бути короткими або довгими залежно від умов кухні Догляд Одяг має легко пратися та швидко відновлювати охайний вигляд

Які моделі обирають ресторани

Класичний білий кітель досі залишається популярним варіантом, особливо для ресторанів із традиційною кухнею або преміальним позиціонуванням. Водночас сучасні заклади часто обирають темніші моделі: чорні, сірі, графітові, темно-сині або комбіновані.



Такий вибір пояснюється не лише естетикою, а й практичністю. Темні кольори краще вписуються в сучасний інтер’єр і можуть довше зберігати презентабельний вигляд під час активної зміни.



2. Фартухи для персоналу

Фартухи — ще один вид уніформи, який регулярно замовляють ресторани, кафе, кав’ярні, бари, пекарні та кондитерські. Їх носять не лише кухарі, а й офіціанти, бармени, баристи, хостес і працівники відкритих зон обслуговування.



Основні функції фартуха

Фартух виконує одразу кілька завдань. Він захищає основний одяг від забруднень, додає образу завершеності та допомагає персоналу тримати під рукою необхідні дрібниці.



Найчастіше фартух потрібен для:



1. Захисту одягу

У ресторані плями від кави, вина, соусів, олії чи тіста — звична частина робочого процесу. Фартух бере на себе більшість забруднень.



2. Зручності в роботі

Кишені дозволяють тримати ручку, блокнот, відкривачку, серветки, термінал або інші дрібні речі.



3. Візуальної єдності команди

Однакові або стилістично схожі фартухи допомагають створити цілісний образ закладу.



4. Брендування

На фартух можна нанести логотип, назву ресторану або декоративні елементи у фірмових кольорах.



Які фартухи найчастіше замовляють

Ресторани обирають фартухи залежно від концепції закладу, типу персоналу та умов роботи.



Тип фартуха Для кого підходить Особливості Довгий класичний фартух Офіціанти, кухарі, баристи Створює охайний і стриманий вигляд Короткий фартух Офіціанти, бармени Зручний для активного руху в залі Фартух із нагрудником Баристи, кухарі, працівники відкритої кухні Добре захищає верхню частину одягу Джинсовий фартух Кав’ярні, бургери, паби Підходить для сучасного casual-стилю Фартух із екошкіряними деталями Бари, крафтові заклади Додає образу преміальності та характеру

Як фартух впливає на стиль ресторану

Фартух може бути не просто захисним елементом, а повноцінною частиною візуальної айдентики. Наприклад, кав’ярні часто обирають джинсові або темні фартухи з контрастними ременями. Пекарні — світлі тканинні моделі, які асоціюються з чистотою та свіжістю. Бари й гастропаби — щільні фартухи з декоративними деталями.



Завдяки цьому навіть простий елемент уніформи допомагає підсилити атмосферу закладу й зробити персонал більш впізнаваним.



3. Сорочки, футболки та поло для офіціантів

Окрема категорія замовлень — це верхній одяг для персоналу залу. Його найчастіше купують для офіціантів, барменів, адміністраторів, хостес і працівників доставки. Саме ці люди найбільше контактують із гостями, тому їхній вигляд напряму впливає на рівень довіри до ресторану.



Який верхній одяг обирають заклади

У різних ресторанах вимоги до уніформи можуть суттєво відрізнятися. Для преміального ресторану доречними будуть сорочки, жилети та класичні брюки. Для міської кав’ярні або сімейного кафе — футболки, поло чи лаконічні світшоти.



Поширені варіанти верхнього одягу:



сорочки — для класичних ресторанів, банкетних залів і закладів преміального сегмента;

поло — для кафе, ресторанів середнього формату, служб доставки;

футболки — для демократичних закладів, кав’ярень, піцерій, фаст casual форматів;

блузи — для хостес, адміністраторів або офіціантів у закладах із більш елегантною концепцією;

світшоти або худі — для доставки, dark kitchen або молодіжних форматів.

Порівняння популярних варіантів



Вид одягу Переваги Найкраще підходить для Сорочка Виглядає стримано, професійно та елегантно Ресторани, готелі, банкетні зали Поло Поєднує зручність і охайний вигляд Кафе, служби доставки, casual-ресторани Футболка Практична, зручна, легко брендується Піцерії, кав’ярні, фаст casual Блуза Додає образу елегантності Хостес, адміністратори, офіціанти Світшот Комфортний у прохолодних умовах Доставка, формат “їжа з собою”, заклади без посадкової зони

Чому єдиний стиль важливий

Коли команда одягнена в одному стилі, ресторан виглядає більш організовано. Гостям легше розпізнати працівників, а персонал сприймається як частина єдиної системи сервісу.



Після вибору базових речей важливо продумати, як вони поєднуватимуться між собою. Наприклад, сорочки можуть доповнюватися фартухами, футболки — логотипом закладу, а поло — фірмовими кольорами. Саме тому одяг для персоналу краще підбирати не окремими випадковими речами, а як комплексне рішення для всієї команди.



Що врахувати перед замовленням

Перед тим як замовляти верхній одяг для офіціантів або барменів, варто звернути увагу на кілька практичних моментів:



чи відповідає одяг концепції ресторану;

чи буде персоналу комфортно працювати повну зміну;

чи легко тканина переться та не втрачає форму;

чи можна нанести логотип або фірмовий елемент;

чи поєднується верхній одяг із фартухами, брюками або аксесуарами;

чи є можливість замовити різні розміри для всієї команди.

Як обрати одяг для ресторану: короткий чек-лист

Щоб уніформа була не лише красивою, а й практичною, ресторану варто оцінювати її за кількома критеріями.



Практичність

Одяг має витримувати щоденне навантаження, часте прання та активну експлуатацію. Для кухні важлива стійкість до забруднень і високих температур, для залу — охайний вигляд і комфорт.



Комфорт персоналу

Якщо уніформа незручна, це швидко відчувається в роботі. Працівники багато рухаються, нахиляються, носять страви, працюють у теплі або в умовах постійного контакту з гостями. Тому тканина, крій і посадка мають велике значення.



Відповідність бренду

Уніформа повинна підтримувати загальний стиль ресторану. Для класичного закладу підійдуть стримані кольори й сорочки, для кав’ярні — фартухи з характерними деталями, для casual-формату — поло або футболки з логотипом.



Простота догляду

Ресторанний одяг потрібно часто прати, тому тканина має бути зносостійкою. Важливо, щоб речі не втрачали форму, не сідали після прання та швидко повертали охайний вигляд.



Підсумуємо: що ресторани замовляють найчастіше



Категорія Хто носить Основна функція Чому популярна Кітель для кухарів Кухарі, су-шефи, шеф-кухарі Захист і професійний вигляд на кухні Потрібен майже кожному закладу з власною кухнею Фартухи Кухарі, офіціанти, бармени, баристи Захист, зручність, брендування Універсальні та підходять для різних ролей Сорочки, футболки, поло Офіціанти, адміністратори, хостес, доставка Єдиний стиль команди Формують перше враження у гостей

Висновок

Найчастіше ресторани замовляють три види професійного одягу: кітелі для кухарів, фартухи та верхній одяг для працівників залу. Ці категорії закривають базові потреби закладу: безпеку, комфорт, охайність, функціональність і єдиний візуальний стиль.



Кітель потрібен кухарям для захисту та професійного вигляду. Фартухи допомагають персоналу залишатися охайним і водночас працюють як елемент брендування. Сорочки, футболки та поло формують образ команди, яку щодня бачать гості.



Правильно підібрана уніформа — це не просто робочий одяг. Це частина сервісу, репутації та атмосфери ресторану. Вона допомагає персоналу почуватися впевненіше, а гостям — краще сприймати заклад із перших хвилин.





