Учні із села під Луцьком – чемпіони України. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Школярі Заборольського ліцею №32 Луцької міської ради брали участь у фіналі всеукраїнських мультиспортивних змагань «Ліга АкТИвні» і стали чемпіонами України з регбі-5.
Про це повідомили на сторінці навчального закладу.
Волинські учні у складі команди «Динамо-Забороль» відстоювали звання
чемпіонів України, яке здобули тогоріч у Львові. Але ж втримати першість завжди важче, бо на чемпіонів налаштовуються втричі дужче. Та до честі підопічних тренера Петра Петрова, Волинь знову показала клас.
Традиційно у регбі-5 заборольчани пройшли груповий етап та плейоф на одному диханні - тож золоті нагороди у цій дисципліні стали логічними.
А от у флорболі учні із Забороля зупинилися за крок до тріумфу, проте знайшли у собі сили виграти бронзовий фінал за ІІІ місце.
Не склалося в доджболі. Кілька спірних рішень судді, збіг неприємних обставин та невезіння - у підсумку третя сходинка в групі. Така осічка могла б підкосити будь-кого, але не школярів із Забороля. Зціпивши зуби, волиняни вийшли на завершальний вид спорту - панна-футбол - неймовірно мотиваними. Наші билися за кожен мʼяч із фантастичним завзяттям!
Тож чемпіонство у панна - і за підсумком очок у чотирьох видах «Забороль-Динамо» серед 18 суперників знову здобуває головний кубок змагань.
