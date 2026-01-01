16 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 16 травня, в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феодора. Феодор жив у IV столітті в Єгипті. Він народився в знатній і багатій родині, але у віці 14 років пішов з дому і приєднався до монастиря, де став учнем Пахомія Великого. Феодор дав обітницю зречення від світу і згодом був поставлений головним на будівництві Тавенніської обителі. Після смерті Пахомія Феодор залишився керувати монастирем і став очільником всіх Фіваїдських обителей. Він був першим, кого висвятили в священики у своїй обителі, тому отримав ім’я Освячений. Феодор мав дар дивотворення і помер у глибокій старості.Окрім того, цього дня іменини святкують ті, хто носить імена: Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Микола, Петро, Федір. Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.16 травня 1919 року до Луцька увійшли польські війська. Ліквідація польськими силами Північного фронту змусила уряд УНР та Директорію спішно евакуюватись із Радивилова на терени ЗОУНР – до Красного, поступно до Золочева, потім Тернополя.Вже 18 травня до командування польської армії відправлена військова місія УНР, очолювана підполковником Левчуком з пропозицією про припинення бойових дій та укладення перемир'я.А ще 16 травня Всесвітній день обізнаності про доступність. Це важливе свято, яке щороку припадає на третій травневий четвер. Воно було започатковано американським розробником Джо Девоном 2011 року і має на меті залучення усіх фахівців у сфері інформаційних технологій до спільного пошуку рішень, які б забезпечували доступ до цифрової продукції для користувачів з обмеженими можливостями.16 травня День носіння фіолетового на знак миру. Його жартівливість полягає в тому, що свято націлене продемонструвати прибульцям, які дивляться на нас із космосу чи спустились на Землю, що людство – не ворог. Тому долучайтеся до святкування, одягнувши увесь фіолетовий одяг та аксесуари, які ви маєте у власному гардеробі!Також 16 травня святкують День біографів. Це свято є вшануванням професії біографів, які присвячують своє життя дослідженню та опису життєвих шляхів видатних особистостей. Дата була обрана на честь зустрічі Семюела Джонсона, відомого лексикографа, поета та критика, з письменником Джеймсом Босуеллом 1763 року. Ця зустріч стала початком дружби, яка призвела до створення Босуеллом знаменитої біографії Джонсона.А ще 16 травня Міжнародний день світла. Це наукове свято було започатковано ЮНЕСКО 2017 року. Дата обрана на честь першої успішної роботи лазера 1960 року фізика та інженера Теодора Маймана.