У Луцьку склали військову присягу новобранці-прикордонники. ФОТО
Сьогодні, 21:16
У Волинському прикордонному загоні відбулася церемонія складання військової присяги рекрутами частини.
Новобранці присягнули на вірність Українському народові та пообіцяли боронити нашу державу, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, - повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужбі.
Серед учасників заходу були як мобілізовані, так і контрактники. Приміром, контракт із Державною прикордонною службою вирішив укласти 25-річний Сергій із Володимира. Раніше хлопець працював у ресторанній сфері у Львові, а коли досяг мобілізаційного віку, вирішив не ховатися, а самостійно обрати військову частину та місце служби.
Тож молодий прикордонник служитиме неподалік рідного дому та охоронятиме українсько-польську ділянку кордону.
За доброю традицією за воїнів-прикордонників помолилися капелани, окропили їх освяченою водою та подарували іконки як обереги. З настановами та побажаннями до військовослужбовців звернулися офіцери військової частини.
"Якщо і ти готовий стати частиною дружньої родини охоронців кордону, чекаємо на тебе у відділі рекрутингу Волинського прикордонного загону за адресою: місто Луцьк, вул. Стрілецька, 6, або телефонуй: +380 96 905 1301. Приєднуйся до тих, хто стоїть на варті державного кордону України", - йдеться у дописі на сторінці прикордонників.
