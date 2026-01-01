У Луцьку склали військову присягу новобранці-прикордонники. ФОТО

У Волинському прикордонному загоні відбулася церемонія складання військової присяги рекрутами частини.Новобранці присягнули на вірність Українському народові та пообіцяли боронити нашу державу, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, - повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужбі.Серед учасників заходу були як мобілізовані, так і контрактники. Приміром, контракт із Державною прикордонною службою вирішив укласти 25-річнийіз Володимира. Раніше хлопець працював у ресторанній сфері у Львові, а коли досяг мобілізаційного віку, вирішив не ховатися, а самостійно обрати військову частину та місце служби.Тож молодий прикордонник служитиме неподалік рідного дому та охоронятиме українсько-польську ділянку кордону.За доброю традицією за воїнів-прикордонників помолилися капелани, окропили їх освяченою водою та подарували іконки як обереги. З настановами та побажаннями до військовослужбовців звернулися офіцери військової частини.