На Донеччині загинув воїн з Волині Леонід Борисюк

На Волинь знову найдійшла страшна звістка про загибель воїна-карянина.

Підтвердження про загибель отримали у Торчинській громаді.

"Стало відомо, що житель села Тертки Торчинської громади — БОРИСЮК Леонід Володимирович, який дотепер вважався зниклим безвісти, загинув 06 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Українка Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці Торчинської громаді.

Про дату та місце зустрічі Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

