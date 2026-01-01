На Донеччині загинув воїн з Волині Леонід Борисюк





Підтвердження про загибель отримали у Торчинській громаді.



"Стало відомо, що житель села Тертки Торчинської громади — БОРИСЮК Леонід Володимирович, який дотепер вважався зниклим безвісти, загинув 06 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Українка Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці Торчинської громаді.



Про дату та місце зустрічі Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

