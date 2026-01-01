У понад 60% волинян, які пройшли «Скринінг здоров’я 40+», виявили хвороби

Від початку року 1124 мешканці Волині безоплатно пройшли обстеження в рамках державної програми "Скринінг здоров’я 40+".У понад 60% пацієнтів, які пройшли скринінг, діагностували хвороби. Про це 15 травня розповіла заступниця начальника управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Людмила Рожко, - повідомляє "Суспільне".З її слів, скринінг 40+ пройшли в комунальних медичних закладах:у Ковельському районі — 256 людей;у Камінь-Каширському районі — 210 людей;у Володимирському районі — 254 людини;у Луцькому районі — 336 людей.У приватних закладах охорони здоров’я скринінг 40+ пройшло 388 людей, у фізичних осіб-підприємців — 77 людей.серцево-судинні захворювання — у 558 людей;цукровий діабет 2 типу — у 16 людей;серцево-судинні захворювання та цукровий діабет 2 типу — у 123 людей.Саме після 40 років у людей починає стрімко зростати ризик виникнення серцево-судинних захворювань та цукрового діабету, наголошує заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я."Скринінг — це простий і безпечний спосіб завчасно виявити фактори ризику неінфекційних хвороб, що можуть розвиватися непомітно й проявлятися вже у вигляді ускладнень. Саме тому людям віком від 40 років рекомендовано проходити таке обстеження навіть тоді, коли вони почуваються добре", — каже Людмила Рожко.Як додала Людмила Рожко, на території Волинської області "Скринінг здоров’я 40+" можна пройти в 37 закладах охорони здоров’я, де працює 79 місць надання послуг. З них — 25 комунальних медичних закладів, 9 — приватних та 3 — фізичні особи — підприємці.Дізнатися детальніше про їхні адреси та графік роботи можна заЗ січня 2026 року мешканці Волині віком від 40 років можуть отримати 2000 гривень для проходження медичного обстеження: здати частину аналізів та отримати консультацію терапевта.Програма "Скринінг здоровʼя 40+" передбачає безоплатне базове медичне обстеження, яке має допомогти на ранніх етапах виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і порушення психічного здоровʼя. Обстеження можна буде пройти швидко та в одному медзакладі — без окремих візитів до сімейного лікаря й без направлень.Вимірювання артеріального тиску, пульсу, ваги, зросту, окружності талії та розрахунок індексу маси тіла.Опитування — анкетування щодо способу життя, харчування, шкідливих звичок і можливих симптомів ризику.Лабораторні аналізи — ліпідограма (визначення рівня холестерину), глікований гемоглобін (оцінка ризику діабету), електроліти крові (натрій, калій), показники функції нирок: креатинін у сироватці крові, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації, співвідношення альбумін/креатинін у сечі.Консультація лікаря — узагальнення результатів, оцінка ризиків і видача персональних рекомендацій. Якщо знадобиться, лікар випише направлення до вузького спеціаліста.Подати заявку на отримання двох тисяч гривень можна онлайн через застосунок "Дія" або у ЦНАПі. Гроші на проведення скринінгу нараховують на "Дія.Картку", яку треба відкрити в одному з українських банків. Їх можна використати впродовж року.