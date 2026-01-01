На війні загинув воїн з Волині Андрій Трохимчук
Сьогодні, 22:38
Страшна звістка сумом огорнула Волинь та Старовижівську громаду.
Про загибель воїна-краянина повідомив очільник Старовижівської громади Василь Камінський
"Сьогодні стало відомо про смерть ще одного Героя, жителя селища Стара Вижівка Андрія Трохимчука. Неможливо знайти слова, які б втамували біль втрати... Схиляємо голови у глибокій скорботі та щиро співчуваємо рідним і близьким Героя", - йдеться у дописі на сторінці голови громади.
Про дату та час зустрічі і прощання із загиблим Героєм буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPоst висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
