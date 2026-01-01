На війні загинув воїн з Волині Андрій Трохимчук





Про загибель воїна-краянина повідомив очільник Старовижівської громади Василь Камінський



"Сьогодні стало відомо про смерть ще одного Героя, жителя селища Стара Вижівка Андрія Трохимчука. Неможливо знайти слова, які б втамували біль втрати... Схиляємо голови у глибокій скорботі та щиро співчуваємо рідним і близьким Героя", - йдеться у дописі на сторінці голови громади.



Про дату та час зустрічі і прощання із загиблим Героєм буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPоst висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

