На Хмельниччині ліквідували чоловіка, який застрелив поліцейського і кинув гранату в лісівників. ВІДЕО
15 травня, 23:19
Озброєний зловмисник, який розстріляв патрульних у селі Терлівка на Хмельниччині, чинив запеклий опір під час затримання і намагався вбити лісників. Спецпризначенці були змушені відкрити вогонь на ураження.
Про це повідомив очільник Нацполіції України Іван Вигівський у Facebook, - пише ТСН.
Напад на лісників і спроба втечі
Після розстрілу поліцейського екіпажу нападник втік до лісосмуги. Як повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський, зловмисникові було «вже байдуже, кого позбавляти життя». Переховуючись, він кинув гранату в бік автомобіля лісників. На щастя, люди не постраждали.
Фінал спецоперації
На пошуки вбивці кинули спецпризначенців на бронеавтомобілях. Побачивши поліцію, злочинець не склав зброю, а знову відкрив вогонь з автомата.
«У відповідь поліцейські діяли професійно — стрільця ліквідовано. Але жодна успішно завершена спецоперація не поверне життя нашому поліцейському», — наголосив Іван Вигівський.
Ціна служби
Очільник Нацполіції висловив співчуття родині загиблого 33-річного капітана Сергія Чорного.
Нагадаємо, 15 травня у Хмельницькій області застрелили поліцейського. Напад стався під час перевірки документів у селі Терлівка Летичівської громади. У водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, перевіряли документи. Саме під час перевірки було скоєно озброєний напад на працівників поліції. Внаслідок події один поліцейський загинув, ще один дістав тілесні ушкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник Нацполіції України Іван Вигівський у Facebook, - пише ТСН.
Напад на лісників і спроба втечі
Після розстрілу поліцейського екіпажу нападник втік до лісосмуги. Як повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський, зловмисникові було «вже байдуже, кого позбавляти життя». Переховуючись, він кинув гранату в бік автомобіля лісників. На щастя, люди не постраждали.
Фінал спецоперації
На пошуки вбивці кинули спецпризначенців на бронеавтомобілях. Побачивши поліцію, злочинець не склав зброю, а знову відкрив вогонь з автомата.
«У відповідь поліцейські діяли професійно — стрільця ліквідовано. Але жодна успішно завершена спецоперація не поверне життя нашому поліцейському», — наголосив Іван Вигівський.
Ціна служби
Очільник Нацполіції висловив співчуття родині загиблого 33-річного капітана Сергія Чорного.
Нагадаємо, 15 травня у Хмельницькій області застрелили поліцейського. Напад стався під час перевірки документів у селі Терлівка Летичівської громади. У водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, перевіряли документи. Саме під час перевірки було скоєно озброєний напад на працівників поліції. Внаслідок події один поліцейський загинув, ще один дістав тілесні ушкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
16 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Хмельниччині ліквідували чоловіка, який застрелив поліцейського і кинув гранату в лісівників. ВІДЕО
15 травня, 23:19
На війні загинув воїн з Волині Андрій Трохимчук
15 травня, 22:38
У Луцьку склали військову присягу новобранці-прикордонники. ФОТО
15 травня, 21:16