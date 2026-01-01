На Хмельниччині ліквідували чоловіка, який застрелив поліцейського і кинув гранату в лісівників. ВІДЕО

Озброєний зловмисник, який розстріляв патрульних у селі Терлівка на Хмельниччині, чинив запеклий опір під час затримання і намагався вбити лісників. Спецпризначенці були змушені відкрити вогонь на ураження.Про це повідомив очільник Нацполіції України Іван Вигівський у Facebook, - пише ТСН.Після розстрілу поліцейського екіпажу нападник втік до лісосмуги. Як повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський, зловмисникові було «вже байдуже, кого позбавляти життя». Переховуючись, він кинув гранату в бік автомобіля лісників. На щастя, люди не постраждали.На пошуки вбивці кинули спецпризначенців на бронеавтомобілях. Побачивши поліцію, злочинець не склав зброю, а знову відкрив вогонь з автомата.«У відповідь поліцейські діяли професійно — стрільця ліквідовано. Але жодна успішно завершена спецоперація не поверне життя нашому поліцейському», — наголосив Іван Вигівський.Очільник Нацполіції висловив співчуття родині загиблого 33-річного капітанаНагадаємо, 15 травня у Хмельницькій області застрелили поліцейського. Напад стався під час перевірки документів у селі Терлівка Летичівської громади. У водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, перевіряли документи. Саме під час перевірки було скоєно озброєний напад на працівників поліції. Внаслідок події один поліцейський загинув, ще один дістав тілесні ушкодження.