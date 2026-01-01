Міжнародна федерація боротьби зняла всі обмеження з росії та Білорусі

Міжнародна федерація боротьби (United World Wrestling) повністю зняла санкції з рф та Білорусі. Це дозволить спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях та виступати зі своїм прапором і гімном.

Про це повідомляє пресслужба UWW, пише Громадське.

Відтепер російські та білоруські борці змагатимуться під державними прапорами на турнірах усіх вікових категорій, включно з дорослими чемпіонатами. Також на уніформі атлетів і персоналу дозволили розмістити ініціали країн — RUS та BLR, а під час нагородження знову гратимуть їхні національні гімни.

Федерація нагадала, що скасовувала обмеження поетапно. Повну заборону на участь росіян і білорусів запровадили в березні 2022 року через повномасштабну війну проти України. Проте послаблення почалися вже у 2023 році з допуску підлітків у нейтральному статусі. У лютому 2025 року спортсменам дозволили змагатися під прапором UWW.

Також нещодавно Всесвітня боксерська організація (World Boxing) зняла з білоруських атлетів усі обмеження щодо міжнародних виступів. Тепер вони зможуть виступати під своїми державними символами.

А до цього білоруським спортсменам дозволили брати участь у турнірах з п’ятиборств на міжнародному рівні під своїм прапором.

