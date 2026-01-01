На Хмельниччині водій убив поліцейського під час перевірки документів та втік

Сьогодні, 15 травня, близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельниччини.

Попередньо відомо, що внаслідок події один поліцейський загинув, ще один отримав тілесні ушкодження.

Підозрюваний з місця події втік. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування та затримання.

На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Обставини та мотиви злочину встановлюються.


