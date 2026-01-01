На Хмельниччині водій убив поліцейського під час перевірки документів та втік
Сьогодні, 16:05
Сьогодні, 15 травня, близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельниччини.
Попередньо відомо, що внаслідок події один поліцейський загинув, ще один отримав тілесні ушкодження.
Підозрюваний з місця події втік. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування та затримання.
На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Обставини та мотиви злочину встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельниччини.
Попередньо відомо, що внаслідок події один поліцейський загинув, ще один отримав тілесні ушкодження.
Підозрюваний з місця події втік. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування та затримання.
На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Обставини та мотиви злочину встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
27-річний волинянин подякував батькам свого посмертного донора
Сьогодні, 16:29
На Хмельниччині водій убив поліцейського під час перевірки документів та втік
Сьогодні, 16:05
До місця загибелі дітей у Києві масово несуть квіти. ВІДЕО
Сьогодні, 15:44
Ринок нерухомості Львова очима покупця
Сьогодні, 15:03