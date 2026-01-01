Скільки учасників складатимуть НМТ цьогоріч на Волині

У Волинській області на національний мультипредметний тест у 2026 році зареєструвалися 13 710 учасників. Це на дві тисячі більше, ніж торік.

Для вступників є декілька важливих нововведень, розповіла під час пресконференції у середу, 13 травня, директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

Цьогоріч екзамен проходитиме у комп’ютерному форматі, пише misto.media.

Для цього в області підготували 40 тимчасових екзаменаційних центрів, 115 аудиторій та понад 1700 комп’ютерів.

У разі повітряної тривоги учасники перейдуть в укриття. Якщо вона триватиме понад дві години, тестування можуть перенести на додаткову сесію.

Якщо виникають технічні проблеми, наприклад із комп’ютером, учаснику надають резервний пристрій, а втрачений час компенсують.

Які предмети складатимуть

Учасники традиційно складатимуть три обов’язкові предмети: українську мову, математику, історію України.

Також є один предмет на вибір. Серед доступних дисциплін:

іноземні мови;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

українська література.

Найчастіше вступники обирають географію та англійську мову.

«Але така тенденція не лише на Волині, а й по всій Україні: діти дуже мало обирають фізику і хімію. А нам же в майбутньому потрібні інженери, які будуть відбудовувати країну», — каже Лариса Середяк.

Тестування поділене на два блоки:

спочатку — українська мова та математика;

після перерви — історія України та предмет на вибір.

Кожен предмет триває 60 хвилин, між блоками передбачено 20 хвилин перерви.

Локації тестування не розголошують із міркувань безпеки. Допуск до пунктів тестування триватиме з 9:30 до 9:55. Учасники повинні мати:

документ, що посвідчує особу;

сертифікат НМТ;

запрошення з персонального кабінету.

Користуватися телефонами під час тесту заборонено, наголошує освітянка.

Результат можна дізнатись одразу
Після завершення НМТ школярі одразу бачитимуть свої результати на екрані. Переведення балів у шкалу 100–200 вже затверджене.

Водночас зросли вимоги до вступу:

мінімальний прохідний бал — від 130;

для медичних і юридичних спеціальностей — від 150.

Також подати заяви можна максимум до 10 закладів вищої освіти (раніше було 15).

Додаткові можливості

Для учасників із медичними потребами передбачені спеціальні умови та додатковий час — 30 хвилин.

Також освітянка радить:

заздалегідь підготувати документи;

приїхати завчасно та перевірити маршрут;

добре відпочити перед тестуванням.

Якщо абітурієнт не набере потрібний бал, він зможе вступити до закладів професійної або фахової передвищої освіти, або скласти НМТ повторно наступного року.

Основна сесія НМТ проходитиме у кілька етапів упродовж літа, також передбачена додаткова сесія для тих, хто не зміг взяти участь з поважних причин.

Нагадаємо, основна сесія триватиме з 20 травня по 25 червня. Додаткова — з 17 по 24 липня.

