Скільки учасників складатимуть НМТ цьогоріч на Волині





Для вступників є декілька важливих нововведень, розповіла під час пресконференції у середу, 13 травня, директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.



Цьогоріч екзамен проходитиме у комп’ютерному форматі, пише



Для цього в області підготували 40 тимчасових екзаменаційних центрів, 115 аудиторій та понад 1700 комп’ютерів.



У разі повітряної тривоги учасники перейдуть в укриття. Якщо вона триватиме понад дві години, тестування можуть перенести на додаткову сесію.



Якщо виникають технічні проблеми, наприклад із комп’ютером, учаснику надають резервний пристрій, а втрачений час компенсують.



Які предмети складатимуть



Учасники традиційно складатимуть три обов’язкові предмети: українську мову, математику, історію України.



Також є один предмет на вибір. Серед доступних дисциплін:



іноземні мови;



біологія;



географія;



фізика;



хімія;



українська література.



Найчастіше вступники обирають географію та англійську мову.



«Але така тенденція не лише на Волині, а й по всій Україні: діти дуже мало обирають фізику і хімію. А нам же в майбутньому потрібні інженери, які будуть відбудовувати країну», — каже Лариса Середяк.



Тестування поділене на два блоки:



спочатку — українська мова та математика;



після перерви — історія України та предмет на вибір.



Кожен предмет триває 60 хвилин, між блоками передбачено 20 хвилин перерви.



Локації тестування не розголошують із міркувань безпеки. Допуск до пунктів тестування триватиме з 9:30 до 9:55. Учасники повинні мати:



документ, що посвідчує особу;



сертифікат НМТ;



запрошення з персонального кабінету.



Користуватися телефонами під час тесту заборонено, наголошує освітянка.



Результат можна дізнатись одразу

Після завершення НМТ школярі одразу бачитимуть свої результати на екрані. Переведення балів у шкалу 100–200 вже затверджене.



Водночас зросли вимоги до вступу:



мінімальний прохідний бал — від 130;



для медичних і юридичних спеціальностей — від 150.



Також подати заяви можна максимум до 10 закладів вищої освіти (раніше було 15).



Додаткові можливості



Для учасників із медичними потребами передбачені спеціальні умови та додатковий час — 30 хвилин.



Також освітянка радить:



заздалегідь підготувати документи;



приїхати завчасно та перевірити маршрут;



добре відпочити перед тестуванням.



Якщо абітурієнт не набере потрібний бал, він зможе вступити до закладів професійної або фахової передвищої освіти, або скласти НМТ повторно наступного року.



Основна сесія НМТ проходитиме у кілька етапів упродовж літа, також передбачена додаткова сесія для тих, хто не зміг взяти участь з поважних причин.



Нагадаємо, основна сесія триватиме з 20 травня по 25 червня. Додаткова — з 17 по 24 липня.

У Волинській області на національний мультипредметний тест у 2026 році зареєструвалися 13 710 учасників. Це на дві тисячі більше, ніж торік.

