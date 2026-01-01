Опанувала нову професію: волинянка стала верстатницею на деревообробному підприємстві

Лариса Аврамук виконувала на одному з деревообробних підприємств Волині некваліфіковану роботу. Після навчання жінка почала працювати верстатницею деревообробних верстатів і опановує цю професію.



Історію успішної перекваліфікації волинянки 15 травня розповіли в обласному центрі зайнятості, пише



Жінка працює на одному з приватних деревообробних підприємств, де відчувалась нестача фахівців, зокрема верстатників деревообробних верстатів. Тож Лариса Аврамук вирішила отримати нову професію і пішла навчатися.



У Ратнівському відділі Ковельської філії обласного центру зайнятості їй запропонували долучитися до програми професійного навчання жінок за умовно чоловічими професіями. Так Лариса потрапила на тримісячне навчання у Торчинський професійний ліцей, де здобула професію верстатника деревообробних верстатів.



Після завершення навчання вона повернулась на підприємство вже кваліфікованою спеціалісткою. Нині Лариса Аврамук виготовляє дерев’яні деталі та працює на виробництві.



Навчання жінок за експериментальним проєктом: умови участі

Від початку 2025 року на Волині діє експерементальна програма, де жінки здобувають нетипові професії державним коштом.



Фінансування навчання в межах проєкту здійснюється коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — це 30 тисяч 280 гривень. Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця.



Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії "традиційно чоловічих", серед яких: водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая; машиністка крана; трактористка; майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів; слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.



Заявку онлайн може подати як роботодавець у потребі професійного навчання для працівниць, так і фізична особа, яка бажає пройти спеціалізований навчальний курс. Також можна звернутися із заявою безпосередньо в центри зайнятості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

