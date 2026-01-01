27-річний волинянин подякував батькам свого посмертного донора

23-річний Юрій Урбан став посмертним донором для 4 людей, які чекали на трансплантацію органів. Одним із реципієнтів був 27-річний волинянин Юрій Буханський, він отримав донорську нирку та через 10 днів після операції зустрівся з батьками донора.

Про це 15 травня повідомив прессекретар Волинської обласної клінічної лікарні Андрій Гнатюк, пише Суспільне.

Юрію Урбану констатували смерть головного мозку через крововилив. Його батьки підписали згоду на трансплантацію. Одну нирку пересадили на місці – у Волинській обласній клінічній лікарні, ще одну, а також серце — у Львові й печінку в дитячій клініці "Охматдит". Найменшій реципієнтці був лише 1 рік, розповіла трансплант-координаторка Тетяна Мигалега.

Реципієнт Юрій Буханський народився з однією ниркою. Після того, як перехворів на COVID-19 почались проблеми й з другою ниркою. Він потрапив до лікарні, був на гемодіалізі та у листку очікування на трансплантацію.

"Мені подзвонили серед ночі, сказали: "Є донор". Запитали, скільки часу треба, щоб дібратись мені, і сказали: "Обов’язково треба приїхати". Приїхав я десь вже біля ранку, так, і тоді вже тут здав аналізи і чекав результатів", — каже Юрій Буханський.

Лікар-трансплантодог, хірург Іван Марчук каже, що операція пройшла добре. Після трансплантації пацієнт не мусить ні їздити на діаліз, ні проводити перитонеальний діаліз, не мусить думати про те, скільки він сьогодні з'їв чи випив, каже лікар.
"Коли з'являється нормальний функціонуючий орган, пацієнти отримують новий подих. Пацієнти можуть собі дозволити все те, що може собі дозволити здорова людина", — говрить Іван Марчук.

Юрій Буханський з мамою подякував батькам Юрія Урбана, які підписали згоду на посмертне донорство, відтак у нього та ще трьох людей з'явився шанс на життя.

