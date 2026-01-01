До місця загибелі дітей у Києві масово несуть квіти. ВІДЕО

У Дарницькому районі Києва, куди поцілила російська ракета, організовують стихійні покладання квіти загиблим.

Про це повідомила кореспондентка hromadske.

Нагадаємо, унаслідок масованої російської атаки в Києві загинули 24 людини. Серед них є троє дітей — дівчата віком 12, 15 та 17 років.

Зокрема, стало відомо про смерть 12-річної Любави Яковлєвої. Шестикласниця з ліцею № 323 була донькою захисника Євгена Яковлєва, на позивний Рижий, який загинув під час виконання бойового завдання.

Старша сестра Любави, як зазначили в ліцеї, також була під завалами.

Також загинула 15-річна Марія — випускниця 9 класу.

«Світла, ніжна, жива дівчинка, яка ще вчора бігла до школи з рюкзаком, сміялася з подругами, мріяла про літо, про майбутнє, про те, ким вона стане й кого покохає… Вічна пам’ять тобі, рідна Маріє. Нехай земля тобі буде пухом, а небо — лагідним і світлим. Ми пам’ятатимемо тебе завжди», — зазначили в ліцеї № 237.
Президент Володимир Зеленський також приїхав до будинку, зруйнованого внаслідок удару російської ракети, щоб ушанувати пам’ять загиблих.
Тут росія забрала життя 24 людей, серед яких троє дітей. Мої щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через цей жорстокий терор. Світ має пам’ятати, яку ціну щодня платить Україна, щоб російська агресія не поширювалася на інші народи. Світла пам’ять кожному й кожній, чиє життя було забране росією», — сказав він.

